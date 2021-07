Bailee Madison nel reboot di Pretty Little Liars, questa è la notizia del giorno che riguarda i fan di una serie che ha fatto la storia della tv. Gli appassionati conoscono bene anche la Madison, già vista in Once Upon a Time e Good Witch, e adesso avranno modo di vederla nel reboot di Pretty Little Liars, Original Sin, e che è stato messo in sviluppo da HBO Max.

Secondo le prime rivelazioni in arrivo dagli Usa, il personaggio di Bailee Madison in Pretty Little Liars: Original Sin sarà quello di Imogen, una sopravvissuta che si ritroverà, proprio come le sue compagne, a gestire i “peccati” dei suoi genitori vent’anni dopo i fatti di Milwood e con il mistero legato ad A. Anche Imogen dovrà lottare per la sua vita e per quella delle sue amiche.

Bailee Madison si unisce alle già annunciate Chandler Kinney and Maia Reficco e adesso tutti attendono di capire se nelle prossime ore sarà rivelato il nome di una quarta protagonista per formare di nuovo il quartetto come nella serie originale. Pretty Little Liars: Original Sin è ambientato due decenni dopo i tragici eventi che hanno sconvolto la città di Millwood e racconterà di un gruppo di ragazze adolescenti alle prese con segreti e bugie.

La firma della serie sarà quella del papà di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, e di Michael Grassi, Caroline Baron, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo.

Gli altri dettagli li scopriremo nei prossimi giorni quando arriverà l’ennesimo annuncio relativo al cast “maschile” e anche all’inizio delle riprese. La serie presto prenderà forma per andare in scena nel 2022, come reagiranno i fan di Pretty Little Liars a quel punto? Al momento i fan sono già sul piede di guerra proprio come è successo in passato con serie cult come Streghe, tutto passerà con la messa in onda?