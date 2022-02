Shay Mitchell ha condiviso col pubblico la lieta notizia di essere in attesa del suo secondo figlio. L’attrice nota per essere stata una delle protagoniste di Pretty Little Liars, più di recente apparsa nella prima stagione di You di Netflix, ha annunciato la nuova gravidanza mostrando entusiasta e orgogliosa il suo pancione.

Shay Mitchell è già mamma di una bambina nata nel 2019, la piccola Atlas, frutto della relazione con Matte Babel. Ora la famiglia si amplia con un altro bebè, di cui l’attrice non ha ancora rivelato il sesso, in arrivo nei prossimi mesi.

Shay Mitchell ha annunciato di essere di nuovo incinta condividendo alcune foto in topless in cui mostra il pancione che cresce e facendo anche un affettuoso omaggio a sua nonna, recentemente scomparsa. Questo il suo messaggio che riconduce tutto al “ciclo della vita“.

Dire addio a una persona cara mentre si sperimenta contemporaneamente la gioia di accoglierne un’altra in questo mondo è il grande ciclo della vita. È anche la mia stagione più impegnativa fino ad oggi. Non posso fare a meno di pensare che questo fosse il piano dell’universo da sempre, sapendo che avrei avuto bisogno di un’altra gioia terrena per attutire il colpo della perdita di una delle persone più importanti della mia vita. Eppure, questa è la prova che l’amore, la vita e la perdita possono coesistere profondamente allo stesso tempo. Nonna, mi manchi ogni giorno. Piccola, siamo così entusiasti di conoscerti. Tiro un sospiro di pace sapendo che voi due siete già connessi in un modo così cosmico.

Shay Mitchell ha ricevuto molti messaggi di congratulazioni dai suoi amici e follower, cresciuti ulteriormente dopo l’apparizione nella prima stagione di You nei panni di Peach Salinger, la benestante amica della protagonista Guinevere Beck (Elizabeth Lail) finita nel mirino di Joe Goldberg (Penn Badgley). Il suo ruolo più noto resta tuttavia quello di Emily Fields nel teen drama Pretty Little Liars.

