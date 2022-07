Il primo trailer di Pretty Little Liars: Original Sin risveglia vecchi ricordi sopiti tra i fan della serie originale e delle mitiche bugiarde di PLL. Atmosfere cupe, mistero, suspence e tanto sangue, questo è quello che si sussegue nel primo video che ha il compito di lanciare la nuova storia ambientata nell’universo di Pretty Little Liars portando il pubblico 20 anni dopo che “una serie tragica di eventi ha quasi fatto a pezzi la città dei colletti blu di Millwood”.

Nel presente, un nuovo gruppo di Little Liars si ritrova nel mirino di una nuova “A” che è pronta a far “pagare loro il peccato segreto commesso dai loro genitori venti anni prima ma anche il loro”. Cosa faranno per spingere A ad agire contro di loro senza fermarsi davanti a nulla? Scritta da Roberto Aguirre-Sacasa (il papà di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina ), la nuova serie è stata annunciata come un “dramma oscuro, di formazione e con sfumature horror”.

Ecco il primo trailer di Pretty Little Liars: Original Sin:

Al fianco di Aguirre-Sacasa, produttore esecutivo, ci sarà anche la mamma dll’originale Pretty Little Liars, Marlene King, mentre nel cast ci saranno anche Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco nei panni di Little Lars. A loro si uniranno anche Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson e Alex Aiono.

Pretty Little Liars: Original Sin debutterà il 28 luglio con ben tre episodi su HBO Max, due arriveranno il 4 l’11 agosto e il gran finale, con ben tre episodi, andrà in scena il 18 agosto. In Italia la serie potrebbe arrivare sui canale Sky e Now tv ma non sappiamo ancora bene quando e dove, per questo dovremo attendere un po’.