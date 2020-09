Non sappiamo se ridere o piangere ma la realtà è che il reboot di Pretty Little Liars potrebbe diventare presto realtà e prendere forma grazie alle mani del papà di Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa. Sembra proprio che sia stato affidato a lui il compito di riportare in vita la serie cult proprio a 11 anni dalla scomparsa di Alison e a tre anni dal suo sconvolgente finale, ma cosa significa tutto questo?

Mentre la notizia si diffonde a macchia d’olio i fan si dividono tra chi non vede l’ora di buttarsi a capofitto in un altro mistero seguendo le storie di nuove piccole bugiarde e chi, invece, non vorrebbe vedere il proprio show preferito fare la fine che è toccata a Streghe, per fare un nome. Quando si mette mano su un mostro sacro come Pretty Little Liars con milioni di fan in tutto il mondo, è davvero complicato portare a casa il risultato, ci riuscirà il papà di Riverdale?

Secondo quanto riporta Deadline, sembra che il reboot di Pretty Little Liars sia già in lavorazione dal creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa e Alloy Entertainment. Sarà proprio il primo ad occuparsi della sceneggiatura anche se al momento non ci sono molti dettagli e conferme al riguardo. La cosa che sembra certa è che la storia sarà del tutto nuovo così come i suoi personaggi mentre non c’è ancora il nome della rete a cui il progetto potrebbe essere affidato.

In questi anni Roberto Aguirre-Sacasa ha lavorato con The CW (proprio con Riverdale e Katy Keene) ma anche con Netflix (con Le Terrificanti Avventure di Sabrina), sarà una delle due ad accaparrarsi il progetto? Dietro le quinte sembra muoversi anche WBTV HBO Max, la stessa rete che al momento si sta occupando del reboot di un’altra serie cult, Gossip Girl.

La serie originale è stata trasmessa su ABC Family (poi Freeform) per sei stagioni ma i fan hanno avuto modo di avere una sorta di seguito grazie allo spin-off Pretty Little Liars: The Perfectionists, in onda per una sola stagione. La Warner Bros.TV, la cui ex divisione Warner Horizon ha prodotto la serie originale, ha rifiutato di commentare la notizia e lo stesso ha fatto Roberto Aguirre-Sacasa che non ha rivelato niente a riguardo sui social a differenza di quanto fa di solito.