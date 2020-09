Il messaggio di Laura Pausini per i fan internazionali tornati in lockdown è virtuale ma sincero. L’artista è intervenuta sui suoi social per rivolgere alcune parole a coloro che la seguono in tutto il mondo, dopo che in questi giorni sono arrivate notizie drammatiche che riguardano aumenti drammatici nel numero dei contagiati.

Queste le parole che l’artista ha scelto per dare conforto a tutti i suoi fan:

“Quanto ci mancano gli abbracci? Per le persone come me, il contatto fisico è sempre stato naturale e oggi mi sento una marziana perché sono tra coloro che stanno molto attenti e quindi non abbraccio più… in questi giorni alcuni di voi mi hanno scritto di essere di nuovo in lockdown in vari paesi del mondo e non voglio che vi sentiate troppo giù. Così, provo a mandarvi il mio abbraccio e un sorriso… è virtuale, lo so, ma è sincero”.

Nel 2021, Laura Pausini inizierà il suo viaggio per il nuovo album, che sarà rilasciato dopo Fatti Sentire. L’artista aveva anche dichiarato di volersi prendere una pausa dalla musica per l’ascolto di qualcosa di nuovo e così ha fatto. Nelle scorse settimane, Laura Pausini ha deciso di rilasciare il singolo Verdades A Medias, da Hazte Sentir, in duetto con Bebe. Del singolo, esiste anche un videoclip ufficiale che riprende le tematiche del brano.

Il 2020 avrebbe dovuto essere anche l’anno del concerto all’Arena Campovolo con Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa, Emma, Alessandra Amoroso e Giorgia. Lo show a supporto dei centri antiviolenza si terrà nel 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

Il suo ultimo tour mondiale risale al 2018, per la presentazione di Fatti Sentire, mentre con Biagio Antonacci ha tenuto una tournée negli stadi e che hanno concluso all’Arena Fiera di Cagliari con il concerto del 1° agosto 2019.