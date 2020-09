I concerti di Ghali sono rinviati al 2021. Nonostante il primo rinvio dei live all’8, 9 e 10 ottobre, l’organizzazione ha deciso che gli spettacoli si terranno nel corso dell’anno prossimo o a quando le restrizioni saranno allentate.

I biglietti già acquistati per i tre concerti saranno validi per i prossimi live, con le date che saranno annunciate prossimamente. Coloro che non intendano prendere parte allo show potranno invece chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto o sulla relativa piattaforma online.

“Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione differente ma purtroppo le date di Milano andranno riprogrammate. Al momento non siamo ancora in grado di tornare ad abbracciarci sotto un palco garantendo la sicurezza di tutti ma speriamo di poterlo fare presto davvero perché è la parte più magica del nostro lavoro. Stiamo lavorando perché questo sia possibile e spero di darvi notizie riguardo nuovi live a breve; promesso!”

Ghali viene dalla pubblicazione di DNA, suo ultimo album che ha anticipato con il rilascio di Boogieman. Con la musica del disco, il trapper di Cara Italia è stato anche sul palco del Festival di Sanremo nel quale ha stupito il pubblico ingaggiando una controfigura per rotolare dalle scale di fronte allo sguardo attonito di Fiorello.

Nelle settimane appena successive al lockdown, Ghali è stato tra i primi a tenere un concerto nei drive-in, in Germania. L’iniziativa era partita per consentire che i concerti potessero continuare, anche se in Italia non si è riusciti a portare avanti il progetto. Ghali è attualmente in radio con il brano Barcellona.

La musica del nuovo album avrebbe dovuto essere presentata nei tre concerti al Fabrique che erano stati annunciati per il mese di maggio e che sono stati rimandati al mese di ottobre. L’ultima decisione è quella di rinviare i concerti al 2021, in tre date che attendono ancora di essere annunciate.