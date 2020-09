Non c’è solo l’iPhone 12 all’orizzonte ma anche un rinnovato iPhone SE, forse in una variante Plus per caratteristiche hardware ma dal prezzo piccolo. Ne è davvero convinto il noto analista Ming-Chi Kuo, da sempre protagonista di anticipazioni molto interessanti ma anche realistiche per il mondo Apple. Quale potrebbe essere la finestra di lancio esatta di un simile dispositivo? Con quale strategia si punterebbe ad una nuova variante del modello?

Sempre secondo Ming-Chi Kuo l’iPhone SE Plus non arriverebbe né insieme all’iPhone 12 atteso in ottobre, né in primavera come è consuetudine per la serie. In particolar modo Apple avrebbe pensato alla seconda metà del 2021 come periodo più congeniale per l’uscita. Questo renderebbe possibile la presentazione del successore dell’attuale iPhone SE 2020 alla fine della prossima estate. La strategia naturalmente potrebbe essere dettata dai ritardi in sviluppo e produzione con cui si è misurato anche l’attuale iPhone 12.

Cosa renderebbe plus il prossimo iPhone SE? Lo schermo, intanto, non avrebbe la diagonale ridotta dell’attuale modello da 4,7 pollici ma il pannello dovrebbe rientrare tra i 5.5 e 6.1 pollici. Ciononostante il device non opterà ancora per la tecnologia OLED ma proprio lo schermo sarà LCD. Come dimensioni complessive forse non ci si discosterà molto da quelle dell’iPhone XR o dell’iPhone 8. Il punto di forza del prodotto Apple dovrebbe essere in ogni caso il suo chip A14 Bionic, lo stesso che dovrebbe debuttare sull’imminente iPhone 12.

A quale prezzo verrà venduto il prossimo iPhone SE Plus? Sempre Kuo è convinto che, con qualche compromesso come il display LCD o la presenza del Touch ID “fisico”, a Cupertino riusciranno a limare e non poco proprio il valore commerciale del prossimo melafonino, per questo più economico che mai. L’attuale iPhone SE 2020 costa 499 euro nel suo modello di base da 64 GB. Non è per nulla impossibile dunque ritenere che il prossimo device Apple possa avere un valore commerciale inferiore almeno di qualche decina di euro. Il tempo che ci separa dalla specifica uscita hardware non è affatto poco, staremo a vedere.