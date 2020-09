Skin sposa Ladyfag, dopo alcuni anni d’amore. L’artista inglese corona il suo sogno d’amore con la sua compagna, in una cerimonia imminente che ha annunciato sui suoi canali social: “Dodici anni di preparazione e finalmente ecco quello che ho sempre voluto”.

La conferma del fidanzamento arriva da Instagram, in cui hanno anche mostrato gli anelli: “Sì, siamo fidanzate. Non vedo l’ora che arrivi il grande giorno, ti amo”.

Skin viene da un precedente matrimonio, avvenuto nel 2013 con la sua produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Le nozze sono durate appena due anni, dopodiché hanno deciso di rompere il loro rapporto: “Ho bruciato il mio vestito di nozze per indossarlo nel video di Death to the Lovers. Alla fine la canzone parla di me, ho rimesso anche la fede per le riprese del video”.

L’artista ha iniziato una nuova vita, con colei che sarà la sua futura moglie: “Adesso sarai mia per sempre. Ad essere onesti ci siamo fidanzate il giorno di San Valentino, io ovviamente ho le ho detto sì. È la ragazza dei miei sogni”. Insomma pare proprio che durante la quarantena la coppia abbia rinforzato il legame.

In questo caso, il lockdown ha favorito il legame tra le due, che hanno deciso di portare il loro rapporto al passo successivo del matrimonio. L’annuncio inequivocabile è arrivato sui social, in cui Skin ha rivelato di essere pronta al grande passo sfoggiando gli anelli che si sono scambiate per la promessa di prossime nozze. Le due future spose non hanno mancato di rinnovare il tenore dei loro sentimenti, proprio

Skin, oltre a essere un’artista amata in tutto il mondo, ha fatto breccia nel cuore degli italiani attraverso la partecipazione a X Factor, nella quale ha ricoperto il ruolo di giudice. L’artista aveva deciso di lasciare il programma dopo un solo anno di permanenza.