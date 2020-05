Il libro di Skin è It Takes Blood And Guts in uscita a settembre

Si intitola It Takes Blood And Guts il libro di Skin e verrà pubblicato il prossimo 24 settembre.

It Takes Blood And Guts è stato scritto da Skin in collaborazione con Lucy O’Brien, autrice e giornalista nota per raccontare le donne del settore musicale.

Al momento il libro è previsto solo in lingua inglese ed è già disponibile per il pre-order su Amazon in tre formati differenti:

formato kindle: 11,14 euro

copertina flessibile: 17,98 euro

copertina rigida: 23,83 euro

Il titolo It Takes Blood And Guts (in italiano Ci Vuole Sangue E Fegato, inteso come coraggio) s’ispira ad un vecchio progetto degli Skunk Anansie, alla canzone It Takes Blood & Guts To Be This Cool But I’m Still Just A Cliche contenuta nell’album Paranoid & Sunburnt pubblicato nel 1995.

368 le pagine totali del libro che racconta la vita e la carriera di Skin dall’infanzia al successo del gruppo rock degli Skunk Anansie.

Per l’artista non è stato sempre semplice guidare il gruppo nel mondo della musica internazionale: “Devo dire che è stata una lotta continua e lo sarà sempre”, commenta, nel presentare le sue pagine.

Proprio questa sfida, però, è ciò che incentiva a continuare a lottare tutti i giorni, sempre come fosse il primo, con sempre più energia e costanza.

“Non ti aspetti che sia facile quando sei una donna nera e omosessuale, come me ma devi andare avanti e continuare a combattere per ciò che vuoi essere. Una lotta continua, non senza fatica, ma non avrei potuto farle diversamente”.

Skin è un modello mondiale. Cantante, musicista, attivista, fonte d’ispirazione per tanti, performer eccellente; lotta da più di 25 anni contro i pregiudizi di etnia e di genere.

La sua infanzia difficile, la musica, le sue lotte per i diritti LGBTQ, la formazione degli Skunk Anansie, dalle prime esibizioni nei pub londinesi al grande successo: tutto questo e molto altro troveremo in It Takes Blood And Guts.