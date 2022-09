Dopo le posizioni manifestate dagli artisti italiani, ecco il parere delle star internazionali: il post di Skin contro Giorgia Meloni è al vetriolo, con riferimenti al razzismo e al fascismo e tutto il disprezzo verso la destra italiana.

La cantante degli Skunk Anansie si è lasciata andare in un duro sfogo su Instagram, postando una foto della leader di Fratelli D’Italia accompagnata da una didascalia in cui punta il dito ferocemente contro la possibilità che Giorgia Meloni diventi Presidente del Consiglio.

Del resto, Skin ha vissuto in Italia durante la sua esperienza come giudice di X Factor, per questo parla di “mia amata Italia”. Il post di Skin, inoltre, ha scatenato i commenti di altri colleghi, come i Garbage (“Che Dio ci salvi”), Mousse T (“Incredibile”) e il cantautore Jack Savoretti (“Straziante”).

Ecco le parole di Skin:

“Mi rattrista vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Questa è Giorgia Meloni, che potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio italiano, il suo partito discende da Benito Mussolini che demonizza profughi e clandestini. La solita vecchia me**a, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista. I neri non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto quello che l’élite italiana rovina continuamente”.

Prima di lei, come già detto, gli artisti italiani hanno manifestato la loro posizione. Non è mancato Fedez, ma anche Elodie, Loredana Bertè, Levante, Giorgia e tanti altri hanno espresso il loro pensiero su Fratelli D’Italia e la sua leader. L’argomento è quindi approdato su acque internazionali, portando Skin a pronunciarsi sulle elezioni che vedranno gli italiani alle urne il 25 settembre.

Secondo i sondaggi, in effetti, il centrodestra è in netto vantaggio e proprio per questo cresce anche il dissenso da parte degli oppositori. Recentemente anche Adriano Celentano è intervenuto sull’argomento, ma non con un attacco a Giorgia Meloni: il Molleggiato, piuttosto, ha condannato i toni usati da Giuseppe Conte contro Matteo Renzi accusandolo di “toni mafiosi” dopo un comizio in Sicilia.

“Pensa alla musica”, scrive qualcuno sotto il post pubblicato da Skin contro Giorgia Meloni, un ritornello spesso usato da elettori che nel mondo democratico non accettano opinioni contro i propri candidati.

Continua a leggere su optimagazine.com