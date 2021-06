Ufficiale: Skin diventa mamma. La voce degli Skunk Anansie ha pubblicato una foto che la ritrae con le mani sul pancione di Ladyfag, sua moglie. Un’immagine ricaricata, a detta della cantautrice, dopo che Instagram aveva rimosso il post originale.

Skin diventa mamma

Per la prima volta Skin diventa mamma e non nasconde la gioia. In uno scatto in bianco e nero le due coniugi sorridono all’obiettivo. Ladyfag, al secolo Rayne Baron, è una scrittrice e performer. Le due si sono conosciute dopo la fine del matrimonio tra la frontwoman degli Skunk Anansie e Christiana Wily, nel 2015, con la quale Skin era sposata dal 2013.

La relazione tra Skin e Ladyfag è stata spesso documentata sui social, specialmente quando la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel settembre 2020, avvenuto in realtà il giorno di San Valentino. Oggi le due donne sono sposate e attendono una creatura.

“Presto saremo in tre”, scrivono Skin e Ladyfag sui social. C’è una nota amara, tuttavia: Skin fa sapere che la foto postata è un re-post in quanto il messaggio precedente sarebbe stato rimosso da Instagram.

Il messaggio di Skin agli hater

Non certo una violazione alle norme della community: un certo numero di utenti ha sicuramente segnalato la foto, probabilmente per una certa intolleranza verso le coppie omosessuali. Per questo Skin combatte l’omofobia dei social: “Se non vi piacciamo smettete di seguirci e non dovrete più vederci”. Non manca la risposta di Ladyfag che scrive: “Non possono sopportare così tanto amore?”.

L’ultimo disco da solista di Skin è Fake Chemical State (2006) mentre l’ultima release pubblicata con gli Skunk Anansie è Anarchytecture (2016). Non è dato conoscere i futuri progetti della cantautrice, ma ora che Skin diventa mamma viene facile immaginare che per un po’ di tempo verrà data priorità alla sua famiglia, in vista del lieto evento previsto per i prossimi mesi.