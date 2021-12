Skin è diventata mamma: la piccola Lev Lylah è nata circa una settimana fa e oggi la frontwoman degli Skunk Anansie lo ha annunciato sui social. La moglie Rayne Baron, performer nota con lo pseudonimo di Ladyfag, ha partorito alle 5:55 del pomeriggio del 26 novembre. La cantautrice ha mostrato sui social una foto che ritrae il trio amoroso, con la piccola tra le loro braccia.

Skin è diventata mamma

Il 25 giugno 2021 la cantautrice aveva pubblicato una foto che mostrava il pancione di Ladyfag, e la foto era stata rimossa dal suo profilo. Per questo la cantautrice britannica aveva ricaricato lo scatto scagliandosi contro i segnalatori che avevano portato al down del post. “Se non vi piacciamo smettete di seguirci e non dovrete più vederci”, aveva scritto l’artista seguita dalla moglie: “Non sopportano così tanto amore?”.

Skin e Ladyfag si sono sposate nel 2020 e lo avevano annunciato sui social. Le due donne si sono conosciute nel 2015 dopo la fine del matrimonio tra la cantautrice e Christiana Wily, che Skin aveva sposato nel 2013. Oggi Skin è diventata mamma e ha affidato ai social tutta la sua gioia:

“Lieta di annunciare che esattamente una settimana fa alle 17.55 è nata la nostra bimba Lev Lylah. Sono così felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima anima nuova con la mia incredibile compagna Ladyfag. Questa piccola meraviglia ci ha sciolto il cuore a entrambe. Nessuno può prepararti per l’esplosione di amore incondizionato che ora proviamo per lei. Lei è così incredibile, e sia la mamma che la bimba stanno bene e sono super felici”.

Dello stesso avviso Ladyfag, che spiega anche il significato del nome Lev Lylah:

“Il giorno del Ringraziamento alle 5:55 esatte abbiamo finalmente incontrato il nostro angioletto. Incontrato Lev Lylah. Significa ‘cuore della notte’. Ogni cliché che tu abbia mai sentito è vero e non riesco a esprimere a parole quanto siamo innamorate di lei. Trascorro mezza giornata a fissarla in lacrime da quanto sia preziosa e bella. Nella settimana in cui è stata sulla terra mi ha insegnato più di quanto io abbia imparato in tutti i miei anni. Lei è il significato della vita e io e Skin siamo così orgogliose ed entusiaste di essere le sue mamme. Benvenuta nel mondo bambina. Ti amiamo”.

Gli Skunk Anansie in Italia

Skin visiterà l’Italia insieme ai suoi Skunk Anansie con ben 4 date da marzo a luglio 2022. Il pubblico attende novità discografiche dopo il disco Anarchytecture (2016). L’ultimo disco della carriera solista di Skin è Fake Chemical State (2006), secondo dopo il successo di Fleshwounds (2003). Nel 2020 gli Skunk Anansie hanno pubblicato il singolo This Means War.

Skin è diventata mamma e non si esclude la possibilità di una nuova fonte di ispirazione per la sua musica, se consideriamo le sue novità personali: il matrimonio nel 2020, la piccola Lev Lylah nel 2021 e la riapertura dei concerti dopo un anno di pandemia e sacrifici. Di seguito il post originale con la foto della famiglia al completo.

