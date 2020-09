Liv Tyler lascia 9-1-1 Lone Star. Dopo la mitica prima stagione che ci ha permesso di conoscere la sua Michelle Blake, perno dei primi episodi con la sua storia familiare e con il giallo legato alla presunta morte della sorella, sembra proprio che i fan dovranno dimenticarla. Il pubblico che segue la saga e, soprattutto, ha avuto modo di vedere la serie madre ancora prima del suo spin-off, sa bene che non è la prima volta che si trovano ad affrontare un addio così forte (vedi Connie Britton) e anche in questo caso le modalità non saranno diverse.

Secondo quanto riporta Deadline, Liv Tyler lascia 9-1-1 Lone Star ma il suo personaggio non sarà riassegnato e sarà sempre libero di tornare in futuro perché ha ancora molto da raccontare. Ma quali sono le ragioni di questo doloroso addio? Sembra che tutto sia riconducibile alle paure legate al Coronavirus e, soprattutto, all’essere pendolare dell’attrice costretta a fare la sposa tra Londra e Los Angeles per non lasciare mai i suoi bambini per un lungo periodo.

Sebbene non fosse stata pianificata come un’uscita per il suo personaggio, l’arco narrativo di Michelle è giunto a una conclusione naturale nel finale della prima stagione quando si è riunita con la sorella scomparsa dopo averla cercata a lungo. A differenza di Britton, che aveva firmato un contratto di un anno per 9-1-1, Liv Tyler aveva un contratto pluriennale standard ma sembra che già in estate si sia rivolta ai produttori per chiedere di uscire di scena.

Il Coronavirus, il rischio di una nuova ondata in autunno e l’incertezza sul viaggio da Londra con il rischio di non rivedere la sua famiglia a causa di un altro lockdown, hanno spinto l’attrice a dire no ad un ritorno sul set.

Tim Minear, co-creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner ha rivelato ai microfoni di Deadline:

“Abbiamo adorato lavorare con Liv e saremo per sempre in debito con lei per il suo avvincente e potente ritratto di Michelle Blake. Anche se siamo stati in grado di raccontare un capitolo completo della storia di Michelle, abbiamo anche l’impressione che ci siano altre storie da raccontare. La porta qui sarà sempre aperta per un ritorno”.

Questo significa che Liv Tyler non uscirà di scena completamente e che un giorno il suo personaggio potrebbe tornare a vivere ma fino a quel momento i fan dovranno “accontentarsi” di Gina Torres nei panni del capitano paramedico Tommy Vega. Sarà lo stesso per il pubblico e i ragazzi di Owen?