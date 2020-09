Gina Torres in 9-1-1 Lone Star 2. Questa è la notizia del momento e in poche ore ha fatto già il giro del mondo. L’amata protagonista di Suits e di Pearson, sarà uno dei volti regular dello spin-off di 9-1-1 firmato da Ryan Murphy. La serie Fox ha conquistato importanti ascolti lo scorso anno tanto da conquistare il rinnovo per una seconda stagione che, però, dovrebbe slittare al 2021 a causa della pandemia in corso e dello stop alle riprese dei mesi scorsi.

Gina Torres in 9-1-1 Lone Star 2 sarà al fianco di Liv Tyler e Rob Lowe nei panni del capitano paramedico Tommy Vega. La donna era al top della sua carriera quando ha deciso di appendere al chiodo la sua divisa proprio per crescere le figlie gemelle e per otto anni tutto è andato bene fino a quando il Covid 19 non ha cambiato la sua vita.

Proprio come annunciato nei giorni scorsi, anche la serie Fox farà entrare di prepotenza la pandemia nella storia dei suoi protagonisti nella seconda stagione della serie spinoff Fox 9-1-1: Lone Star, in particolare, proprio la new entry si ritroverà con gli effetti del Covid 19 addosso quando il ristorante di suo marito fallirà e lei tornerà a lavoro per mantenere la famiglia separandosi così delle sue bambine. La seconda stagione dovrebbe iniziare la produzione a Los Angeles questo autunno per permettere la messa in onda della première al più tardi all’inizio del 2021 come parte del programma di metà stagione di FOX.

9-1-1: Lone Star è firmata dai creatori / produttori esecutivi 9-1-1 Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear e proprio quest’ultimo si è detto entusiasta di espandere “l’universo della serie con l’arrivo di Gina Torres. Morivo dalla voglia di scrivere per lei dai tempi di Firefly. Gina porta calore, intelligenza e comando in tutto ciò che fa”.

Ambientata ad Austin, la serie segue Owen (Rob Lowe), un sofisticato pompiere di New York che, insieme a suo figlio, si trasferisce nella capitale del Texas per rimettere insieme una nuova caserma e i pezzi della sua vita perfetta che rischia di andare a rotoli.

La prima stagione di 9-1-1 Lone Star è andata in onda su Fox di Sky ma prossimamente farà lo stesso anche su Rai2. Al momento la serie è programmata a gennaio insieme alla sua serie “madre” 9-1-1.