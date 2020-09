Sono sempre più insistenti, ma per nulla ufficiali, le voci che ci parlano di un potenziale slittamento per concorso scuola 2020 straordinario qui in Italia. La situazione è più complessa di quanto si possa pensare e va letta nel modo giusto. Necessario da un lato tenere a mente le recenti dichiarazioni da parte del Ministro Azzolina, che ha nuovamente confermato il via alle operazioni entro il mese di ottobre, dall’altro un quadro generale tutt’altro che roseo nel nostro Paese.

Del resto, già a luglio abbiamo affrontato l’argomento del concorso scuola 2020, mettendo in risalto le criticità dell’intero sistema. Settore, questo, che ha risentito tantissimo dell’emergenza Covid, al punto che oggi 23 settembre c’è ancora molta incertezza sui tempi entro cui i candidati potranno essere esaminati. Vediamo dunque quali sono le ultime informazioni in merito, in attesa di riscontri più concreti dal ministero per fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda.

Lo slittamento del concorso scuola 2020 straordinario in Italia

Le indiscrezioni riguardanti il possibile slittamento del concorso scuola 2020 straordinario in Italia sono state riportate in queste ore dal sito Scuola Informa, settoriale e sempre sul pezzo su questioni del genere. Non vengono menzionate ulteriori fonti, ma al contempo si fa presente che i rumors riportati stiano girando da diverse settimane e che da alcuni giorni a questa parte siano diventati più forti.

Provando a scendere ulteriormente in dettagli, bisogna tenere a mente che il concorso scuola 2020 straordinario sia il primo della lista e dovrebbe partire a breve. Al momento è impossibile assicurare che il giorno giusto sia fissato ad ottobre, ma è altrettanto importante ricordare che tale prova assicurerà assunzioni con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020. Al contempo, la decorrenza di servizio scatterebbe dal 1° settembre 2021. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che i docenti non salirebbero subito in cattedra.