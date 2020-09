il sogno di tanti fan della Xiaomi Mi Band 5 è compiuto: il fitness tracker è in vendita su Amazon in queste ore del 23 settembre a meno di 30 euro, dunque con uno sconto sostanzioso rispetto ai quasi 40 euro di valore commerciale di listino. Proprio sul popolare e-commerce il costo del dispositivo indossabile è stato progressivamente limato nel corso di questa estate per giungere al corrente minimo storico nei primi giorni di autunno.

La cifra esatta che si dovrà impiegare per la Xiaomi Mi Band 5 è ora uguale a 29,63 euro. A questo valore non andrà aggiunto neanche un centesimo visto che la promozione su Amazon non prevede dei costi di spedizione. Come spesso sta accadendo negli ultimi tempi, lo sconto netto si accompagna a dei tempi di consegna non proprio celeri. Per questo motivo il fitness tracker sarà acquistabile con una buona percentuale di risparmio ma arriverà a destinazione non prima del giorno 12 ottobre, anche perché non venduto e spedito direttamente da Amazon ma da altro rivenditore del market place.

Chi punta ora alla Xiaomi Mi Band 5 di certo è tanto interessato al suo benessere fisico e ha magari la necessità di perdere qualche chilo, forse dopo qualche eccesso in vacanza. Anche per questo motivo, il braccialetto smart è proposto sempre su Amazon anche in bundle con una bilancia digitale. La combinazione dei due strumenti, al momento, viene venduta a 61,94 euro. Non sono previste spese di spedizione in quest’ultimo caso e il pacco ha disponibilità immediata per la consegna che avverrà già nella giornata di domani 24 settembre. In effetti, nella specifica seconda offerta, parliamo di merce venduta e spedita direttamente da Amazon.

Naturalmente tutte le promozioni di Amazon oggi di scena potrebbero subire variazioni nelle prossime ore. In particolare la Xiaomi Mi Band 5 potrebbe non restare a lungo sotto il valore dei 30 euro.