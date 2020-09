La truffa gruppo ISP torna a farsi sentire, complice il solito fenomeno del phishing (un po’ come nel caso di Euronics riportato proprio quest’oggi, e del meno recente, anche se sempre attualissimo, Amazon Prime). L’SMS in questione colpisce un po’ chiunque, sia i clienti che i non clienti del noto istituto bancario, naturalmente ignoro di tutto. Diffidate da messaggi e comunicazioni ricevuti da numeri sconosciuti in cui vi si chiede la compilazione di improbabili form, in modo da estorcervi i vostri dati personali facendovi credere urgano per evitare, magari, la sospensione del conto corrente. Nessuna banca o istituto di credito invia SMS per tale scopo, anche perché, nel caso in cui siate correntisti, li possiede già, ed anche perché non sarebbe comunque possibile procedere per mezzo intermedio.

Non è la prima volta che assistiamo alla diffusione della truffa gruppo ISP via SMS, anche se spesso è anche capitato il tentativo di phishing venisse divulgato tramite email. In alcuni casi si parla di carta bloccata per mancata sicurezza web psd2 antifrode, invitando il povero sventurato alla verifica e successiva riattivazione cliccando su uno specifico link allegato, che conduce poi a pagine tutt’altro che innocue. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che comunicazioni del genere non portano a nulla di buono, ma è sempre bene ribadire il concetto per gli utenti meno esperti ed avvezzi alla tecnologia.

Pensate, per esempio, alle persone anziane che si vedono arrivare SMS di tal tipo, e che, di primo acchito, potrebbero anche finire col farsi raggirare dalla truffa gruppo ISP, o da un’altra simile. Meglio usare sempre cautela, e tenere bene a mente che la propria banca non richiederà mai i vostri dati sensibili attraverso certi procedimenti poco ortodossi. Speriamo che la questione sia finalmente chiara, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento.