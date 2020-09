Inizio d’autunno con una truffa contrassegnata da un nuovo SMS Euronics con il quale naturalmente la nota catena non ha nulla a che fare. Piuttosto una comunicazione fake a nome del brand cerca di far cadere in trappola tanti utenti con il miraggio di un trasferimento sospeso (di denaro) a loro vantaggio.

La fine dell’estate 2020 si è contraddistinta per comunicazioni molto simili a quella in esame oggi 21 settembre. Ad esempio, un’altra iniziativa truffaldina ha visto come protagonista Amazon e il suo abbonamento Prime promesso in regalo ma in realtà utilizzato solo come esca per un raggiro fraudolento. Il caso odierno è identico, fatta eccezione per il nome del brand protagonista della tentativo di phishing. Questa volta è appunto la catena di elettronica ad essere, suo malgrado, al centro di una intensa campagna di spam.

Il testo del messaggio fraudolento è il seguente. Il cliente viene avvisato di un tentativo di contatto non andato a buon fine per la necessità di segnalare un trasferimento sospeso. Non si fa alcun riferimento esplicito ad una determinata somma di denaro ma a più di qualcuno appare sottinteso che ci sia qualche beneficio da sfruttare. Così non è in realtà e purtroppo la nota nasconde il tentativo di rubare preziosi dati personali.

A guardar bene il finto SMS Euronics, questo contiene un link che naturalmente non porta al sito della catena di elettronica reale. Piuttosto si tratta di una pagina web che emula quella originale con logo, layout e colori molto simili a quella originale. All’interno del collegamento fraudolento c’è un form da compilare con i propri dati proprio per ottenere il sospeso non ancora arrivato a destinazione. Qui si cela la trappola e per questo motivo, la regola da seguire sempre sarà quella di non compilare alcun campo. Nessun regalo ci attende, semmai qualche furto di credenziali a nostro rischio e pericolo.