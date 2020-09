Arriva un contributo particolarmente interessante per coloro che sono curiosi di provare l’aggiornamento iOS 14 a bordo del proprio device Android. Chi ritiene si tratti di un’esclusiva per i dispositivi Apple compatibili con il pacchetto software, infatti, si sbaglia di grosso. Al di là dei punti di forza del recente upgrade, oltre alle possibili anomalie che abbiamo provato ad analizzare nella giornata di ieri, ci sono infatti altri aspetti che possiamo esaminare oggi 21 settembre.

Sul web, infatti, tanti possessori di uno device Android si stanno chiedendo come testare iOS 14. Inutile dire che i prodotti con il robottino verde non potranno regalarci l’esperienza di utilizzo originale rispetto a quella dell’aggiornamento sfornato da Apple poco meno di una settimana fa. Tuttavia, ci sono percorsi alternativi che potrebbero fare al caso vostro, come quello che voglio portare alla vostra attenzione in questo particolare contesto. Vediamo dunque cosa ci mette a disposizione il Play Store per intervenire in modo celere.

Un launcher per testare l’aggiornamento iOS 14 su dispositivi Android

Ad esempio, lo store per utenti Android presenta da un po’ di tempo a questa parte Launcher iOS 14. Si tratta di un launcher che effettivamente sta facendo registrare recensioni interessanti e positive da parte di coloro che hanno già avuto modo di testare questa soluzione. Ad esempio, si parla di Control Center identico, oltre ad un Assistive Touch che richiama perfettamente l’originale. Lo stesso dicasi per il modo in cui potrete cambiare lo sfondo. A questo si aggiunge il fatto che il pacchetto risulti molto leggero, con tutto quello che ne consegue anche in termini di prestazioni generali.

Staremo a vedere se i futuri aggiornamenti del launcher in questione miglioreranno ulteriormente il prodotto, rendendo l’esperienza di utilizzo di un device Android ancora più simile rispetto a quella di iOS 14. Che ne pensate?