Non potevano certo mancare le prime segnalazioni oggi 19 settembre a proposito di problemi iOS 14 riguardanti anche la durata della batteria. Come potrete facilmente immaginare, sono milioni gli iPhone e gli iPad sui quali è stato testato l’aggiornamento da mercoledì sera, al punto da far emergere subito qualche anomalia come avrete percepito con il report di ieri. In attesa di scoprire quale sarà l’approccio di Apple su queste segnalazioni, soprattutto a proposito del mancato funzionamento di alcune app, in termini di autonomia bisogna fare delle considerazioni a parte.

Primi report sui problemi iOS 14 con durata della batteria

Inutile dire che i problemi iOS 14 riguardanti la durata della batteria traggono spunto soprattutto da segnalazioni che giungono da determinati utenti. Mi riferisco a chi si ritrova con dispositivi più datati, che per forza di cose risentono maggiormente dell’impatto che ha un upgrade del genere. Ci sono alcune dritte che potrebbero rivelarsi utili per tutti, ma anche dei chiarimenti che dobbiamo prendere in esame per contestualizzare al meglio la questione.

Come suggeriscono in tanti, sul web ed in particolare sui social, potrebbe essere utile seguire questo percorso per provare a migliorare le cose: andate in “Impostazioni” e poi selezionate Generali, accedendo successivamente alla voce “Ripristina” e successivamente “Ripristina impostazioni”. Così facendo, eviterete di perdere dati che considerate importanti, ma al contempo darete una scossa al vostro dispositivo nel caso in cui l’impatto dell’aggiornamento non sia stato per voi soddisfacente.

Inutile dire che, a prescindere dalle operazioni alla vostra portata già oggi 19 settembre, sia possibile mettersi alle spalle i problemi iOS 14 inerenti la durata della batteria attendendo ulteriori aggiornamenti. Nei prossimi giorni, infatti, con ogni probabilità ci saranno i primi upgrade correttivi di Apple. A voi come va l’autonomia da un paio di giorni a questa parte? Ditecelo commentando l’articolo di oggi.