Sempre più dibattuti sono i problemi batteria iOS 14.6: questi includono tutte le anomalie riscontrate per la carica insufficiente degli iPhone aggiornati proprio all’ultimo firmware ufficiale Apple. Nei giorni scorsi era stata avanzata l’ipotesi che la principale responsabile delle difficoltà fosse l’app Podcast e ora non sembrano più esserci neanche dubbi al riguardo.

Cosa succede all’app Podcast da un po’ di tempo

Non sembrerebbe essere un caso il fatto che chi fa uso dell’app Podcast abbia poi dei seri problemi di batteria iOS 14.6. Chi ascolta molto i contenuti audio di qualsiasi argomento e tipologia lamenta, ormai da settimane, che le principali funzioni dello strumento sono inibite. Ad esempio, accade che quanto già fruito non possa essere cancellato in alcun modo, in altri momenti risulta anche impossibile procedere al download di nuovi contributi e più in generale di registra un rallentamento notevole in tante operazioni. Non manca neanche un surriscaldamento anomalo dei melafonini al momento della fruizione dei podcast appunto.

Problemi batteria iOS 14.6 connessi?

Ci sono un numero notevole di testimonianze di utenti che collegano proprio i problemi di battery drain con l’aggiornamento iOS 14.6 all’app Podcast. Una prova certa di quanto appena riportato non esiste ma non ci sono dubbi sul fatto che ogni volta che, ascoltando i contenuti preferiti si vada sempre incontro al calo repentino della batteria di molti punti percentuali, come al surriscaldamento dei melafonini.

L’aspetto interessante è che Apple continua a non ammettere nessuna delle anomalie con la batteria appunto per i suoi dispositivi aggiornati ad iOS 14.6. Per fortuna, oramai, si contano i giorni (magari le ore) che ci separano da iOS 14.7 e il suo rilascio dopo la fase pubblica. Proprio l’update potrebbe giungere già nel corso della settimana che sta per cominciare, tra lunedì e martedì o al massimo nei primi giorni di luglio.

Since the iOS 14.6 update. This fucking phone battery needs charging 3/4 times a day. Podcasts make it heat up no matter what app I use. Absolute joke @AppleSupport — Benn (@Bennbfc) June 24, 2021