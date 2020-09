Tutti sul sito Infratel, in questo lunedì. Da ieri 20 settembre, almeno sulla carta, è richiedibile il bonus PC per l’acquisto di computer fissi, portatili, tablet ma anche per servizi di connessione internet ad alta velocità. Sono in molti a ricercare informazioni sulla richiesta di indennizzo proprio in queste ore ma vanno chiarite le sue esatte modalità di erogazione che magari qualcuno non ha ancora ben chiare.

Il sito Infratel può essere consultato per avere la lista completa degli operatori attraverso i quali richiedere il bonus PC. Che sia chiaro invece che attraverso lo stesso collegamento non si può assolutamente fare domanda per l’incentivo, anche se si posseggono i requisiti necessari per ottenerlo.

Come pure preannunciato nei giorni scorsi, i tempi dovrebbero essere più che brevi per toccare con mano l’aiuto promesso dal Governo. Resta confermata tuttavia la mancata pubblicazione della lista esatta degli operatori ai quali si puà chiedere appunto di avvalersi dell’incentivo. Questo elenco non dovrebbe tuttavia tardare ad arrivare, rendendo possibile procedere contattando la società prescelta per la vendita del prodotto o del servizio.

Oltre al sito Infratel, i cittadini interessati al bonus PC farebbero bene anche a non perdere di vista l’altro portale di riferimento proprio per il bonus PC. Il collegamento da digitare nella barra degli indirizzi è bandaultralarga.italia.it. Entrambi i canali ufficiali saranno gli unici attraverso i quali le comunicazioni relative alla forma di incentivo saranno erogate.

Possiamo già ritenere plausibile che, per quanto riguarda i servizi di connessione, gli operatori abilitati saranno i principali se non tutti quelli attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda i rivenditori di apparecchi hardware, è quasi implicito pensare che il bonus PC sarà richiedibile presso le principali catene di elettronica nazionali. Ne attendiamo conferma nelle prossime ore o fra qualche giorno.