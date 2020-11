Per il bonus PC e internet, così come per gli altri incentivi inaugurati negli ultimi mesi, si era pronti alla canonica ressa. Basti pensare a quello legato alla mobilità, preso d’assalto da tutti gli aspiranti possessori di un mezzo alimentato a corrente. Tantissime le richieste pervenute in quel caso, con il web che ha purtroppo evidenziato anche la presenza di furbetti che ne approfittavano per rivendere lo sconto su portali online.

È invece diversa la situazione in questo caso, con il bonus PC e internet che ha visto un avvio lento, che potrebbe però velocizzarsi nelle prossime settimane. I dati aggiornati sul portale dedicato parlano indicano infatti come solo poco più dell’8% dei fondi siano stati effettivamente già richiesti. Resta disponibile quindi ancora il 92% degli incentivi per coloro che effettueranno la richiesta.

In soldoni – o meglio, in soldi veri e propri – questo si traduce in 16 milioni di euro circa assegnati, sui 200 milioni disponibili. Con poco meno di 184 milioni ancora presenti per chi ne ha diritto.

Bonus PC al 19 novembre, la situazione aggiornata

A guidare la carica, tra le regioni, c’è la Lombardia, con il 25% (pari a 1.7 milioni di richieste) assegnato. Seguono Piemonte con il 18.88% (955mila richieste) e la Calabria con poco più del 14% (2.1 milioni). Sono dati che possono risultare strani, ma che comunque fanno riferimento a fondi stanziati che si differenziano, regione per regione.

Maggiori disponibilità sono quelle per il mezzogiorno, con Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna che da sole dispongono di più della metà degli incentivi. Una situazione che procede di pari passo con l’aggiornamento delle infrastrutture in queste aree, che dispongono ora di migliorie in termini di velocità di banda.

Per fruire del bonus PC e internet, e approfittare quindi dei cinquecento euro messi a disposizione, è necessario disporre di un modello ISEE minore di ventimila euro.

Fonte