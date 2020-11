Le richieste per il bonus PC e Internet da 500 euro sono partite in data 9 novembre, almeno per quel che riguarda la prima trance (destinata alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro annui). Infratel Italia sta verificando che l’erogazione avvenga nelle modalità prestabilite, pubblicando sul proprio sito una serie di tool affinché il cittadino possa seguire l’iter consapevolmente, gettandosi alle spalle i rimanenti dubbi. La società pubblica italiana ha reso noto la dashboard, una sorta di cruscotto da cui si può accedere in qualsiasi momento via browser (anche attraverso il proprio smartphone), e che permette di prendere visione dei voucher prenotati, in attivazione e restanti, sulla base della Regione.

Si tratta di informazioni utili a comprendere la disponibilità residua del bonus PC e Internet da 500 euro (vi ricordiamo, infatti, che i fondi sono limitati a 200 milioni di euro, e che le domande potranno essere presentate fino al 1 ottobre 2021). Allo stato attuale, è la Sicilia la Regione con il più alto numero di attivazioni (500), mentre si è ancora alla fase di prenotazione negli altri territori regionali. Il budget disponibile ammonta ancora a più di 187 milioni di euro: finra appena il 6% delle famiglie aventi diritto hanno avanzato la propria richiesta.

La cosa non deve comunque destare particolare preoccupazione, visto che di tempo davanti ancora ce n’è in abbondanza, e che pertanto i nuclei familiari che rispettano i requisiti per l’erogazione del bonus PC e Internet da 500 euro potranno procedere anche nei prossimi mesi (la disponibilità dei fondi lo permettono, almeno nel momento storico che stiamo vivendo). Se le cose cambieranno più avanti non sappiamo dirvelo, ragion per cui probabilmente sarebbe più saggio provvedere subito. Nel caso in cui aveste qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.