Il bonus PC e Internet da 500 euro continua a tenere banco, oggi più che mai visto che è finalmente arrivato l’ok definitivo per l’erogazione (mancava ancora il benestare sulle coperture da parte della Corte dei Conti, come riportato da ‘Il Messaggero‘). L’obiettivo è quello di procedere alla digitalizzazione delle famiglie italiane, andando ad abbattere il più possibile il digital divide. Si è detta soddisfatta dei risvolti Paola Pisano: la ministra dell’Innovazione aveva già anticipato che i primi voucher del bonus PC e Internet da 500 euro sarebbero potuto arrivare entro la fine di settembre, come del resto dovrebbe essere alla luce degli ultimi accadimenti (sarà possibile accedere alla misura dal 20 settembre).

Le agevolazioni sono due: la prima da 200 euro per acquistare connessioni Internet veloci, l’altro di 300 per ottenere un computer in comodato d’uso. I nuclei familiari con un valore ISEE inferiore ai 20 mila euro avranno diritto ai 500 euro totali, mentre quelli con ISEE compreso tra i 20 ed i 50 mila euro otterranno solo 200 euro (un procedimento per cui sarà richiesto altro tempo, in attesa dell’ok dell’UE). L’incentivo per i servizi di connettività veloce sarà più corposo per le aziende: fino a 2 mila euro in base alle dimensioni della società ed al numero dei dipendenti.

Ormai non è più neanche un mistero che Infratel, che si occuperà di gestire il bonus PC e Internet da 500 euro, incaricherà direttamente gli operatori telefonici per l’erogazione dell’agevolazione, offrendo sconti sui costi di attivazione delle offerte e/o sui canoni da versare (l’utente finale non dovrà occuparsi personalmente di fare domanda del bonus PC e Internet da 500 euro, che, lo ribadiamo ancora una volta, passerà dapprima per le mani dei provider, che si occuperanno a loro volta dello smistamento). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.