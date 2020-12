Alla luce della grande confusione che c’è sul web a proposito del bonus PC, è indispensabile analizzare più da vicino chi sono i grandi esclusi da una delle agevolazioni più chiacchierate del 2020. Anche con vista 2021, dopo alcune precisazioni che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione alcune settimane fa con un altro articolo. Cosa dobbiamo aspettarci e chi resta fuori da questo discorso? A mio modo di vedere, anche in questo periodo, è importante concentrarsi su tre classi fondamentalmente.

Precisazioni sugli esclusi dal bonus PC anche nel 2021

In primo luogo, non è chiaro a tutti che sarà possibile erogare un solo bonus PC all’interno di ciascun nucleo familiare. Dunque, se più persone sotto lo stesso tetto hanno teoricamente diritto a ricevere l’agevolazione, questa verrà resa disponibile solo per il primo richiedente, dopo un’attenta analisi sul rispetto dei requisiti. La seconda condizione ormai nota a tutti, invece, si riferisce al mancato superamento della soglia ISEE, pari a 20.000 euro. Dunque, il bonus vuole aiutare chi ne ha davvero bisogno.

La vera limitazione relativa al bonus PC, però, si riferisce al fatto che l’utente sia costretto a sottoscrivere un contratto con l’operatore concentrato sulla connessione a banda ultra larga, che preveda almeno 30 Megabit reali. Valore, questo, che verrà testato con uno speed test. Proprio questo fattore, pare abbia generato il rigetto di diverse richieste negli ultimi tempi. Se non altro perché questo standard ancora oggi risulta assente su circa il 20% del territorio. In particolare al Sud.

Dunque, la vera novità è che nel 2021 sarà necessario fare più attenzione al rispetto dei requisiti per ottenere il bonus PC. Parlando di velocità reale, da provare, e non nominale, il rischio è che restino fuori dai giochi tanti italiani anche il prossimo anno per il mancato supporto sul territorio di tale standard di connessione. Staremo a vedere.