Arrivano alcune indicazioni importanti e significative per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11 in Europa, almeno a bordo dei dispositivi Huawei che prima di altri potranno fare questo step. In particolare, dopo gli ultimi risvolti che sono pervenuti direttamente dalla Cina, secondo le informazioni condivise pochi giorni fa, oggi 20 settembre è necessario concentrarsi sulle notizie che sono state ufficializzate in Cina.

Situazione EMUI 11 su smartphone Huawei in Europa oggi 20 settembre

L’annuncio è stato riportato anche dal sito Huawei Update, secondo il produttore cinese ha iniziato a lanciare il beta test EMUI 11 per gli utenti che si ritrovano con smartphone come Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro + e Mate 30 Pro. Benché la notizia non coinvolga in modo diretto gli utenti italiani, è interessante esaminare anche il passaggio dalla teoria alla pratica in questo particolare contesto. Ad esempio, c’è il link diretto per la registrazione dedicata a HUAWEI P40, con iscrizioni aperte fino al 5 ottobre.

Ancora, abbiamo il collegamento per la registrazione di Huawei P40 Pro, con programma aperto fino al 12 ottobre. Ancora, focus sulla registrazione per Huawei P40 Pro +, con iscrizioni aperte fino al 12 ottobre. Infine, c’è la registrazione per Huawei Mate 30 Pro. Anche in questo caso ci potremo iscrivere fino al 12 ottobre. Una volta registrati, a partire da metà ottobre gli utenti riceveranno un aggiornamento sul proprio smartphone per iniziare a testare EMUI 11.

Ancora, fino al 14 novembre potrete provare e condividere le sensazioni e le scoperte sulla versione beta di EMUI 11 al link appropriato. Ci sono in palio anche buoni sconto pari a 500 rubli che gli utenti potranno sfruttare all’interno del negozio online di Huawei. Staremo a vedere se le prime recensioni dell’aggiornamento faranno promuovere o meno il pacchetto software. Occhio, che a breve ci saranno novità concrete anche per l’Italia.