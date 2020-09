Altro segnale importante quello che arriva oggi 14 settembre dalla Cina, per quanto riguarda il nuovo Honor 30 e alcuni device Huawei che si apprestano a ricevere l’aggiornamento con EMUI 11 in versione beta. Il produttore, infatti, vuole accelerare la fase test del suo nuovo pacchetto software, includendo nel programma nuovi prodotti che sono molto popolari non solo in Europa (complica l’interessante scheda tecnica dello stesso Honor 30, che abbiamo avuto modo di analizzare a suo tempo), ma in generale in giro per il mondo.

Le informazioni cruciali per Honor 30 e nuovi Huawei con EMUI 11

Gli spunti questo lunedì ci arrivano direttamente dal sito Huawei Update, secondo cui la beta su EMUI 11 è stata distribuita nelle ultime ore per le serie Honor 30, Honor V30, Huawei Nova 7 e Huawei Nova 6. Un segnale importante, che testimonia la volontà di non circoscrivere le prove sul campo riguardanti il nuovo aggiornamento ai soli prodotti che possono essere etichettati come “top di gamma”. Pur parlando di comparti hardware “importanti” per ciascun modello riportato.

A tal proposito, ricordo che gli utenti interessati a richiedere l’accesso a questa fase test devono assicurarsi che il proprio telefono cellulare non sia abilitato al ROOT e che il proprio Honor 30 o Huawei abbia più di 6G di spazio di archiviazione interno disponibile. Inoltre, gli utenti devono anche aggiornare la versione del proprio sistema di telefonia mobile alla versione di base. EMUI 11, è bene farlo presente a tutti nuovamente, è ancora basato sulla versione Android 10, ma in futuro dovrebbe essere aggiornato a Hongmeng OS 2.0.

Dunque, la questione inizia ad essere nettamente più diffusa. Solo così capiremo se l’aggiornamento con EMUI 11 in questa fase sia già esente da problematiche e bug o se, in alternativa, occorra un ulteriore intervento da parte dei tecnici per renderlo compatibile con Honor 30 ed altri modelli Huawei.