I 70 anni di Loredana Bertè la riportano in TV per un’intervista esclusiva a Verissimo nel corso della quale la cantante ha ricordato episodi fondamentali della sua vita.

Nata nello stesso giorno della sorella Mia Martini, Loredana Bertè non poteva non rivolgere un pensiero a Mimì, strappata alla vita troppo presto.

“In genere non festeggio il compleanno ma domani è anche il compleanno di Mimì e della mia carissima amica Asia Argento. Dicono che i 70 siano i nuovi 50, per una volta festeggerò anche io”, sono le parole di Loredana Bertè nell’intraprendere un racconto profondo sulla sua vita nel salotto di Silvia Toffanin.

La cantante racconta la sua adolescenza attraverso episodi traumatici e dolorosi come la violenza sessuale subita quando aveva 16 anni. Loredana Bertè ricorda serate in giro per l’Italia e spiega di essere stata l’unica vergine del gruppo.

“C’era questo tizio che mi riempiva di fiori ogni sera, così alla fine dopo un mese ho deciso di uscire con lui. Mi portò in un appartamento scannatoio e quando ho sentito che chiudeva la porta col lucchetto mi sono spaventata. Ero terrorizzata, mi ha violentata e riempita di botte, sono riuscita ad uscire per miracolo, con tutti i vestiti strappati. Mi reggevo in piedi a malapena, un taxi mi portò in ospedale”.

L’invito alle telespettatrici è quello a denunciare.

Nell’adolescenza di Loredana Bertè anche tante amicizie, prima tra tutte quella con Renato Zero che dura ancora oggi. Nella sua vita c’è stato poi spazio per un grande amore, quello con Adriano Panatta, frutto di un vero e proprio colpo di fulmine inaspettato. Panatta la lasciò per sposare una delle amiche di Loredana. “Mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica. Ci eravamo lasciati da pochi mesi, io stavo tornando in aereo dal Kenya, dove avevo scattato la copertina di Sei Bellissima, e lessi sul giornale che si erano sposati. Comunque Rosaria è una donna eccezionale, siamo amiche da sempre, la saluto con affetto”, spiega.

I 70 anni di Loredana Bertè verranno festeggiati anche con un progetto discografico speciale. 70Bertè – Vinyl collection parte con la prima uscita, LOREDANABERTÈ 70Bertè Edition 40 anni dopo la versione originale, già nei negozi da qualche giorno. I festeggiamenti in occasione dei 70 anni di Loredana Bertè procederanno per un anno con altre 4 uscite. TUTTI I DETTAGLI.