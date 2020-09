Loredana Bertè compie 70 anni e si prepara ad un anno intero di festeggiamenti.

Il 20 settembre 2020 Loredana Bertè festeggia i suoi 70 anni di età e la festa durerà fino al 20 settembre 2021 con tanti progetti e attività musicali.

Oggi, venerdì 18 settembre invece, esce come anteprima l’esclusiva ristampa in vinile di LOREDANABERTÈ che rappresenta il primo capitolo della 70Bertè – Vinyl collection .

LOREDANABERTÈ 70Bertè Edition arriva 40 anni dopo la pubblicazione dell’album omonimo e lo celebra in una versione Picture Disc formato 12”- 180 gr. da collezione. Si tratta di uno dei dischi più rappresentativi della musica della Bertè, tra i progetti più importanti della sua carriera.

Contiene vere e proprie hit del suo sconfinato repertorio, come In Alto Mare. Il disco è disponibile in due versioni: Standard con card e Deluxe con card autografata dall’artista in serie limitata e numerata a 1000 copie. L’immagine della card riproduce la copertina originale del 45 giri In Alto Mare, uno dei brani simbolo della discografica di Loredana Bertè, tra i più apprezzati del suo repertorio con oltre 200.000 copie vendute in pochi mesi.

Il progetto per i festeggiamenti dei 70 anni di Loredana Bertè si compone di 5 iconiche pubblicazioni in edizione limitata per celebrare la musica di Loredana Bertè. Contestualmente viene presentato anche il nuovo esclusivo logo ideato dalla stessa artista per festeggiare questo traguardo importante.

Tracklist LOREDANABERTÈ

Lato A

1. In alto mare

2. Un po’ di tutto

3. Oh angelo mio

4. Prima o poi

Lato B

1. Io resto senza vento

2. Buongiorno anche a te

3. Dicembre

4. Diverse libertà

5. Bongo bongo

70Bertè – Vinyl collection

La serie 70Bertè – Vinyl collection prevede la pubblicazione in vinile di altri quattro dischi da collezione ognuno dei quali in occasione di particolari ricorrenze o eventi: a novembre 2020 (Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza Contro le Donne) uscirà il 45 giri di Fiabe / Anima Vai; ad aprile 2021 (Record Store Day 2021), T.I.R., l’album che consacra l’artista Rivelazione dell’anno 1977; a giugno 2021 (Pride 2021) l’album Traslocando, inserito dalla rivista Rolling Stone nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Infine a settembre 2021, per il 71esimo compleanno di Loredana, sarà pubblicato il vinile Bandabertè, quarto album della sua discografia contenente …E la luna bussò, altro grande successo di Loredana.