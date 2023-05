Sono stare ore concitate. Solamente ieri è emersa la notizia su Loredana Bertè operata d’urgenza, e non vi era modo di conoscere le sue condizioni di salute. La sorella Leda ha rotto il silenzio sulle pagine di Di Più venerdì 5 maggio: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato“.

E la preoccupazione per Loredana Bertè è iniziata il 18 aprile, quando senza preavviso ha annunciato il rinvio del tour a causa di un problema di salute che l’avrebbe costretta a operarsi. “Il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”, aveva scritto il suo staff lasciando tutti col fiato sospeso.

Fino all’ultima ora, quando sui canali social di Loredana Bertè è comparsa una prima nota ufficiale scritta di suo pugno dopo l’intervento. Le sue parole:

“L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente. Ci vedremo quest’estate con il Manifesto Summer Tour. Anche voi mi mancate tanto e mi manca tanto il palco. Non vedo l’ora di ritornarci. A breve altri aggiornamenti”.