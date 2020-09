Il prezzo di iPhone 12 sarà sostanzialmente una mera formalità con cui fare i conti. D’altronde gli appassionati di tecnologia e fan degli smartphone targati Apple sanno di essere di fronte ai cosiddetti top di gamma. Ecco che quindi prepararsi ad aprire il portafogli e a sganciare una cifra considerevole è ampiamente messo in considerazione prima dell’acquisto dell’ultimo ritrovato tecnologico.

Questo non toglie comunque che riuscire a risparmiare qualcosina sul prezzo di iPhone 12 può far bene alle tasche degli utenti. Un’eventualità che pare non essere destinata a concretizzarsi con il nuovo melafonino. Le ultime indiscrezioni parlano abbastanza chiaro, e riportano di un rincaro dei dispositivi della casa di Cupertino. Che, nel momento in cui passeranno sul nastro della cassa, si riveleranno essere più costosi dei diretti predecessori.

Per iPhone 12 previsto un aumento rispetto al suo predecessore?

I rumor riportati in rete sembrano non avere dubbi. Il prezzo di iPhone 12 supererà di una manciata di dollari (e quindi anche di euro) quello di iPhone 11. Le intenzioni originali di Apple di mantenersi in linea con l’ultimo modello rilasciato sono sostanzialmente state accantonate. E il motivo principale sembrerebbe essere legato al comparto hardware dei nuovi device.

In particolar modo alla tecnologia 5G, che avrebbe quindi fatto lievitare sensibilmente la spesa necessaria per portarsi a casa lo smartphone. Ecco che quindi, dai rumoreggiati 699 dollari circa per il modello base di iPhone 12, si assisterebbe a un rincaro di una cinquantina di dollari circa che porterebbe quindi la spesa totale ad aggirarsi sui 750 dollari circa.

Un aumento a cascata, quello che coinvolgerebbe Apple, e che si abbatterebbe indistintamente su tutti i modelli pronti a entrare in commercio. Per iPhone 12 Max si passerebbe quindi a 850 dollari circa, mentre il Pro e il Pro Max oscillerebbero tra i 1100 e i 1200 dollari. A questo andrebbe poi aggiunta la spesa (accessoria ma necessaria) del caricatore per la batteria. La scelta della compagnia statunitense è infatti stata quella di non includerlo nella confezione dello smartphone.

