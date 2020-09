Passi in avanti significativi per il Huawei P40 Lite si registrano con un nuovo aggiornamento software ora in distribuzione. Si tratta del pacchetto 10.1.0.236 basato naturalmente sull’esperienza software EMUI 10.1. L’update porta con se una corposa novità lato funzioni e pure un’integrazione fondamentale per la sicurezza del telefono.

Il peso dell’aggiornamento ora disponibile per il Huawei P40 Lite non è per nulla esiguo ossia pari a 629 MB. Dietro la corposità del firmware c’è l’introduzione della funzione Petal Search che, dopo l’installazione, molti proprietari del telefono si ritroveranno proprio sulla Home del loro device. Di che cosa si tratta esattamente.? Come intuibile, parliamo della modalità di ricerca introdotta con la serie Huawei P40 ammiraglia e che ora ritroviamo anche sull’esemplare Lite. All’apparenza siamo sempre al cospetto di una semplice barra di ricerca sul device, ma le potenzialità del servizio sono tante.

Petal Search sui Huawei P40 Lite dopo l’ultimo aggiornamento consente di ottenere un ampio ventaglio di risultati collegati alle proprie necessità. Di certo si parla di notizie, immagini, informazioni in generale ma lo strumento serve particolarmente per aiutare gli utenti a trovare la giusta app che fa per loro in un preciso momento. Il widget preinstallato dopo l’ultimo aggiornamento tornerà dunque utile in numerose occasioni e saranno in molti a non poterne fare più a meno.

L’altra novità attesa e scontata per l’aggiornamento 236 sul Huawei P40 Lite riguarda la questione sicurezza. Gli sviluppatori Huawei portano ora sul dispositivo di fascia media la patch di sicurezza relativa al mese di agosto. Questa corregge una serie di vulnerabilità di sistema, una sola di natura critica ma altre 21 pure critiche. Insomma, chi ha a cuore il corretto utilizzo del proprio device farà bene ad effettuare il download dell’update non appena riceverà la notifica della relativa disponibilità. Il rilascio, come sempre, sarà graduale e procederà per gruppi di IMEI.