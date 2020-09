L’instore tour di Emis Killa con Jake La Furia è ufficiale. Si torna quindi agli eventi dal vivo, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. I due rapper sono ora pronti a presentare il loro disco congiunto con una serie di date nelle quali incontreranno i fan.

Gli eventi si terranno nei prossimi giorni a Milano, Torino, Roma e Napoli a cominciare dalle 14,30. Sarà possibile accedere all’instore attraverso la prova di acquisto che sarà possibile ottenere fino al giorno dell’evento.

Queste le date dell’instore di presentazione del primo disco congiunto di Emis Killa e Jake La Furia.

Lunedì 21 settembre – Milano, The Space Cinema Odeon, Sala 2

Martedì 22 settembre – Torino, The Space Cinema, Sala 1

Mercoledì 23 settembre – Roma, The Space Cinema Moderno, Sala 3

Giovedì 24 settembre – Napoli, The Space Cinema, Sala 1