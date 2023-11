Inevitabile, si trattava solo di attendere: la replica di Emis Killa contro Fedez è arrivata a suon di emoji eloquenti in un primo momento, poi è stata trasposta a parole. Sostanzialmente Killa ha dato dello “sbirro” a Federico Lucia dopo che quest’ultimo, nella puntata di Muschio Selvaggio di lunedì 6 novembre, ha puntato il dito contro i colleghi che hanno manifestato solidarietà nei confronti di Shiva. Andiamo per ordine.

A innervosire Emis Killa è stato il commento di Fedez alla solidarietà espressa da alcuni rapper nei confronti di Shiva, recentemente al centro delle cronache dopo il suo arresto.

Nella puntata di Muschio Selvaggio in onda il 6 novembre era ospite Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che insieme a Federico Lucia ha commentato proprio l’arresto del rapper di Milano Demons. Fedez non ha nascosto una certa perplessità nei confronti di alcuni artisti che hanno seguito il trend “#freeshiva”, tra cui Guè Pequeno, Lazza e – appunto – Emis Killa. Quest’ultimo ha ripostato un estratto dell’intervista accompagnata con l’emoji del poliziotto ripetuta tre volte, poi ha aggiunto:

“Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici (e tu sai benissimo di chi parlo), che sono persone che condividono gli stessi valori da me espressi, e che la galera se la son fatta, a dire che ‘ti farebbe proprio piacere avere degli amici street’. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico”.

Ma cos’ha fatto scattare la reazione di Emis Killa? Fedez, nel corso della puntata, ha detto:

“Una cosa strana però, che parte preponderante della scena rap italiana ha avuto questo moto spontaneo […] ci poteva anche stare il dispiacere per il fatto che un loro amico è stato messo in galera […] Emis Killa ha detto che è ‘nelle grinfie dello Stato’, no? E parlando di strada, della legge della strada, la galera non si augura a nessuno”.