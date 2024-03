Dopo Effetto Notte è tempo di attendere il nuovo singolo di Emis Killa. Il rapper milanese si affianca a Simba La Rue in Butterfly, l’inedito presto in uscita.

Il nuovo singolo di Emis Killa

Butterfly è il titolo del nuovo singolo di Emis Killa con Simba La Rue. Il brano sarà fuori venerdì 8 marzo e sarà un viaggio per esplorare lo stile dei due artisti che raccontano le contraddizioni dell’animo umano che sa essere forte e fragile nello stesso tempo. Con Butterfly Emis Killa si avvia a gamba tesa verso il suo nuovo percorso discografico dopo il quinto album Effetto Notte. I fan già sperano in un disco tutto nuovo, ma il rapper non ha ancora fornito altri dettagli.

La contraddizione umana è rappresentata anche dall’artwork del singolo, in cui troviamo l’immagine di una farfalla accanto a un coltello butterfly. Una creatura innocente e un oggetto mortale. Nell’anteprima pubblicata dai due rapper sui social possiamo già gustare qualche nota innescata da una base urban.

L’ultimo album di Emis Killa

Come già detto, nel 2023 è uscito il quinto album Effetto Notte. Per questo progetto Emis Killa ha messo sul piatto la sua grande passione per il cinema, prendendo il titolo da un capolavoro del regista François Truffaut uscito nelle sale nel 1973. Inizialmente concepito come ordinario nuovo album, durante la stesura dei testi il rapper si è accorto che le tracce erano legate tra loro da un filo rosso, quello dell’arte cinematografica. Per questo Effetto Notte è a tutti gli effetti un concept album.

Di questo disco esiste anche la deluxe edition dal titolo Effetto Notte (L’Alba) uscita nel novembre 2023. Lo stesso Emis Killa lo ha definito “l’album più importante della mia carriera”.

Continua a leggere su optimagazine.com