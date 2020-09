Sono ufficiali alcune offerte Euronics particolarmente interessanti per il pubblico italiano nella seconda metà di settembre, in particolare per coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 11 o un Samsung Galaxy S20. Da sottolineare la promozione soprattutto per i prodotti Apple, dopo la prima campagna del mese di questo store che abbiamo avuto modo di evidenziare un paio di settimane fa. Cerchiamo dunque di fare chiarezza tra le tante occasioni disponibili da alcune ore.

I prezzi Euronics per iPhone 11 e Samsung Galaxy S20 a fine settembre

Partendo proprio dalla mela morsicata, ad esempio, possiamo prendere in esame un paio di proposte specifiche in ambito mobile. Chi desidera un iPhone 11 Pro, ad esempio, nelle prossime due settimane se lo potrà portare a casa con una spesa pari a 999 euro. Attenzione anche a qualche combo, come nel caso dell’offerta che mette insieme iPhone 11 128 GB e NOW TV Smart Stick. In questo caso, il prezzo fissato da Euronics arriva a 849 euro.

Anche Samsung ricopre un ruolo fondamentale in questa campagna di Euronics. Basti pensare al fatto che tra gli smartphone in offerta abbiamo in primis il Samsung Galaxy Note 20, che in queste ore risulta disponibile a 979 euro, mentre il Galaxy Note 20 Ultra 5G si può acquistare a 1329 euro. Occhio anche al Galaxy Z Flip 5G a 1599 euro, senza dimenticare i vari Galaxy A51 (disponibile in combo con NOW TV Smart Stick a 299 euro), Galaxy A31 a 249 euro e Galaxy A20e a 139 euro. A chiudere il cerchio, come accennato in precedenza, abbiamo il Samsung Galaxy S20 a 649 euro.

Ci sarebbero anche altre promozioni, come quella relativa al cosiddetto Huawei P40 Lite a 229 euro, ma è chiaro che in questo frangente a fare la voce grossa ci siano iPhone 11 e Samsung Galaxy S20, secondo le indicazioni che arrivano in queste ore da Euronics.