Ci sono alcune importanti indicazioni per quanto concerne gli utenti che sono interessati all’acquisto di un iPhone 11. Indipendentemente dal taglio di memoria che seguite con maggiore attenzione, il mese di settembre ci sta regalando alcune promozioni estremamente aggressive, almeno stando agli standard ai quali ci siamo abituati nel corso degli ultimi tre mesi. Questo lunedì, infatti, occorre aggiornare il bollettino rispetto a quanto vi abbiamo riportato durante l’ultimo fine settimane.

Il nuovo prezzo per iPhone 11: tra Euronics e Amazon

Nello specifico, stamane ho notato che l’iPhone 11 da 64 GB è finito in offerta su Euronics con una promozione che prevede un esborso pari a 699 euro. Si tratta della variante di colore rosso, è importante precisarlo, che tuttavia non prevede costi extra per la spedizione. La consegna avverrà nel giro di pochi giorni e se pensiamo che sul web difficilmente si arrivi a questi livelli di prezzo, allora possiamo dire che l’opportunità sia ghiotta per tutti coloro che hanno nel mirino questo prodotto.

Come stanno le cose su Amazon per chi desidera un iPhone 11 da 64 GB? Dopo diverse settimane in cui non ci siamo mossi dalla soglia dei 749 euro, stamane ho notato che siamo a 710 euro. Una buona offerta, che più o meno stabilizza la situazione rispetto alle occasioni con store più economici, come abbiamo visto in queste ore proprio con Euronics. Il plus qui è rappresentato da Prime, che prevede spese di spedizione abolite e consegna in circa 24 ore come tutti sanno.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Dunque, oggi 7 settembre abbiamo diverse cose da evidenziare per quanto concerne le offerte per iPhone 11 da 64 GB. Che ne pensate dei prezzi che sono stati fissati stamane per il device? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa di capire come cambieranno le cose in autunno dopo l’arrivo sulla scena dell’iPhone 12.