Che cosa sappiamo di The Good Doctor 4? Il pubblico italiano può finalmente farsi questa domanda visto che questa sera su Rai2 andrà in onda il finale della terza stagione. L’emergenza Coronavirus ha fatto slittare questo momento per via dello stop al doppiaggio e al lavoro in sala così come ha fatto con le riprese dei nuovi episodi negli Usa, ma i fan possono dormire sonni tranquilli. Non solo il medical drama con Freddie Highmore è stato rinnovato ma proprio nei giorni scorsi hanno preso il via le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda nelle prossime settimane negli Usa, se tutto andrà come previsto a settembre.

Rai2 ha già previsto la messa in onda dei nuovi episodi, almeno la prima metà, a gennaio 2021 e la seconda per la primavera del prossimo anno. Ma quali sono le novità e cosa sappiamo di The Good Doctor 4?

👀 Preparatevi al gran finale della terza stagione di #TheGoodDoctor 📍 mercoledì ore 21.20 in prima visione assoluta @GoodDoctorABC #Rai2 pic.twitter.com/pQobiMiTzz — Rai2 (@RaiDue) September 15, 2020

ATTENZIONE SPOILER!

La prima avrà a che fare con il Coronavirus. La pandemia entrerà anche nella nuova stagione della serie, come accadrà per gli altri medical drama americani, ma ancora non sappiamo in che modo e quando ma, soprattutto, se riguarderà i pazienti in corsia o direttamente i nostri protagonisti. Se su questo punto le bocche di tutti sono ancora cucite, su un altro possiamo sicuramente sapere qualcosa di più.

La morte di Melendez e le conseguenze su Claire. La dottoressa si era davvero molto appoggiata al suo superiore per venire fuori dalla sua dipendenza, cosa succederà adesso che si ritroverà di nuovo sola dopo il rocambolesco finale della terza stagione in onda oggi, 16 settembre, su Rai1. Dall’altro lato, invece, la fine della relazione tra Shaun e Carly. Quest’ultima non tornerà come regular nei nuovi episodi segnando così, in parte, l’uscita di scena del suo personaggio e spianando la strada al dottore e alla sua Lea.

Le prime anticipazioni di The Good Doctor 4 rivelano che la première sarà composta da ben due episodi in cui i protagonisti si ritroveranno alle prese con la più grande pandemia del secolo. David Shore ha rivelato anche che ci ritroveremo al quarto anno di specializzazione di Shaun Murphy mentre Claire Browne e Morgan Reznick dovranno affidarsi alla dottoressa Audrey Lim e al dottor Marcus Andrews dopo la morte di Melendez. Alex Park continuerà a lottare per tenere insieme la sua famiglia dopo la pace ritrovata.