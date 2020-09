Non si sa ancora quanto dovremo attendere per toccare con mano l’aggiornamento stabile e definitivo impostato su One UI 3.0 a bordo dei primi Samsung Galaxy che verranno dichiarati compatibili con il pacchetto software, ma da oggi 15 settembre qualche informazione in più sulle caratteristiche del firmware c’è. Mentre tanti utenti in giro per il mondo sono in attesa di segnali concreti a proposito della patch di settembre, di cui vi ho parlato pochi giorni fa, stamane bisogna guardare più in avanti.

Le principali novità per i Samsung Galaxy con aggiornamento One UI 3.0

Nello specifico, riscontri importanti su ciò che verrà incluso nell’aggiornamento con One UI 3.0 ci arriva direttamente da Sammobile. A detta dell’autorevole fonte, infatti, da questo momento è possibile risalire al changelog ufficiale dell’upgrade, partendo dal presupposto che app come Calcolatrice, Samsung Health, Samsung Internet, Samsung Notes e Samsung Pay, dovranno essere aggiornate individualmente dopo l’installazione della patch in questione.

Quanto alle novità, Samsung ha aggiunto un accesso rapido alle più importanti impostazioni relative all’accessibilità per le impostazioni dello smartphone. Sul fronte fotocamera, sappiamo che attraverso l’aggiornamento sono state migliorate le prestazioni dell’autofocus sulla serie Samsung Galaxy S20. Ancora, One UI 3.0 offre l’opzione per eliminare rapidamente i contatti duplicati.

Importanti anche le novità riguardanti il browser Internet dell’azienda sudcoreana. Secondo quanto raccolto finora, infatti, ci sono stati numerosi miglioramenti con One UI 3.0, inclusa la possibilità di bloccare i siti Web dal reindirizzamento a un’altra pagina quando si tocca il pulsante Indietro. Infine, le impostazioni della tastiera di un Samsung Galaxy ora possono essere trovate più facilmente nella sezione “Gestione generale” nel menu Impostazioni.