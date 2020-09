Sono ufficiali da questo mercoledì alcuni dettagli importanti, a proposito dell’aggiornamento di settembre dedicato a diversi Samsung Galaxy. Dopo avervi parlato poco fa dei test avviati per One UI 3.0 sul Samsung Galaxy S20, nel pomeriggio sono emerse informazioni utili anche per coloro che si ritrovano con un device meno recente e che sperano di fare questo step nel corso delle prossime settimane. Fermiamoci un attimo, dunque, e riepiloghiamo gli spunti che attualmente risultano disponibili

Aggiornamento di settembre per i Samsung Galaxy: problemi risolti e modelli compatibili

Grazie a Sammobile, come sempre fonte in prima linea quando si tratta di riportare anticipazioni sulle novità in arrivo per i Samsung Galaxy, possiamo concentrarci in primis sugli smartphone compatibili. Sono 23, attualmente, i device che appartengono al gruppo di dispositivi che sono idonei alle patch su basi mensili. Questo non vuol dire che chi riceve upgrade trimestrali non verrà coinvolto a settembre, ma è chiaro che con tali modelli non si abbia la certezza assoluta.

Tra gli smartphone certi di ottenere l’aggiornamento di settembre, troviamo ovviamente tutti quelli appartenenti alle famiglie dei Samsung Galaxy S20, S10 e Note 20. Vanno poi menzionati i vari Galaxy S9, Note 10, Note 9 e Note 8, fino ad arrivare ai Galaxy A50, A8 2018. A chiudere il cerchio in questo particolare frangente, ci sono i Galaxy Xcover Pro, Xcover 4s, oltre ai recenti Galaxy Fold, Z Flip e Z Fold 2.

Quanto alla questione sicurezza, il report ufficiale ci parla di almeno dieci vulnerabilità di una certa gravità che sono state risolte per i Samsung Galaxy, di cui nove con priorità elevata. Insomma, ci sono buoni motivi per procedere con il download del nuovo aggiornamento di settembre appena sarà disponibile sui prodotti che ho menzionati in precedenza. Vi aspettate ulteriori funzioni da questo upgrade?