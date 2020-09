Il nuovo singolo di Justin Bieber starebbe per rilasciare nuova musica. A suggerirlo è stato l’ultimo tweet dell’artista, che ha parlato di One Week, lasciando intendere che sarebbe tornato molto presto dopo l’ultimo album che ha rilasciato nel mese di gennaio. Il ritorno sui social risale all’11 settembre scorso, quindi la nuova musica dovrebbe essere in programma per venerdì 18.

L’anticipazione di Justin Bieber è seguita dall’intervento di Scooter Braun, che ha utilizzato il suo profilo Twitter per commentare: “L’inizio di una nuova era???”. La frase è stata accompagnata da un video nel quale Justin Bieber canta e suona al piano, interpretando una nuova canzone.

L’ultima prova discografica di Justin Bieber risale al mese di gennaio, quando ha pubblicato l’album Changes. Il disco è stato presentato anche attraverso un documentario che ha riservato alla trasmissione esclusiva su YouTube. L’artista è stato attivo anche durante la quarantena, attraverso il brano Stuck With U, rilasciato con Ariana Grande e destinato alla raccolta fondi di First Responders Children’s Foundation. Il ricavato è destinato alle borse di studio per i figli degli operatori sanitari e del personale di emergenza, da mesi impegnati nella lotta al Coronavirus.

Nei mesi scorsi, Justin Bieber aveva anche parlato della Malattia di Lyme e della depressione che l’ha colpito e dalla quale sembra essersi ripreso grazie alla vicinanza della famiglia. Fondamentale l’apporto della moglie Hailey Baldwin, che sarebbe stata determinante nel percorso di guarigione. Nell’ultimo album, è presente anche un brano dedicato alla moglie Hailey, che ha intitolato Yummi.

L’emergenza Coronavirus ha anche fermato i concerti che l’artista avrebbe dovuto tenere per il supporto del nuovo album e che si terrà nel 2021. Per il momento, non sono programmati concerti in Italia ma il nuovo calendario potrebbe prevedere anche un’incursione in Italia com’era accaduto per il supporto di Purpose con i concerti a Bologna.