Presi dalla curiosità torniamo oggi a parlarvi dello Xiaomi Mi 10T Pro (dopo avervelo mostrato in una panoramica di immagini rendering nella sua colorazione nera visualizzabile in questo articolo, mostrandosi semplice ed al tempo stesso elegante), di cui nuovi dettagli sono apparsi sul sito iberico ‘muycomputer.com‘. Ormai abbiamo appreso che il terminale presenterà bordi particolarmente tondi, ed un foro per il contenimento della fotocamera frontale. La parte posteriore sarà caratterizzato da un modulo con tre sensori, mentre i materiali di costruzioni corrisponderanno al vetro ed al metallo. Per il resto si va verso la conferma delle specifiche tecniche già trapelate: schermo IPS da 6.67 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 144Hz, processore Snapdragon 865, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP, un grandangolo da 20MP ed un teleobiettivo da 8MP.

La fotocamera frontale conta su un unico sensore da 20MP. Confermata per lo Xiaomi Mi 10T Pro la connettività 5G. La batteria avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida. Il sistemo operativo che si occuperà della gestione software dello Xiaomi Mi 10T Pro corrisponderà ad Android 10 con MIUI 12. Il device, che è comparso brevemente sulle pagine di Amazon Spagna, dovrebbe avere un prezzo di 640 euro nella sua versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (il costo del modello con 8GB di RAM e 256GB di storage dovrebbe oscillare tra i 670 ed i 680 euro).

Lo Xiaomi Mi 10T Pro sarà accompagnato dal Mi 10T, anch’esso spinto dal processore Snapdragon 865, con a corredo 6GB di RAM ed un sensore principale della fotocamera posteriore da 64MP. Il device avrà probabilmente un prezzo di 550 euro (almeno questo è quanto emerso dalla penisola iberica). Se avete qualche domanda da fare non avete che da utilizzare il box dei commenti in basso.