Lo Xiaomi Mi 10T Pro verrà venduto anche in Europa, adesso possiamo dirlo con maggiore convinzione: il portale ‘gsmarena.com‘ ha perfino riferito il costo che gli sarà riservato nel Vecchio Continente, pari a 699 euro (che si avvicina anche molto alla cifra trapelata dalla divisione spagnola di Amazon di qualche giorno fa, di 666,25 euro), anche se non sapremmo dirvi a quale modello l’importo faccia riferimento (nonostante vada detto che l’unica configurazione di cui si è fatta menzione fino a questo momento è quella con 8/256GB).

La foto, che pare provenire da uno Xiaomi Store europeo, menziona alcune delle specifiche tecniche dello Xiaomi Mi 10T Pro, che vi elenchiamo a seguire: processore Snapdragon 865, schermo AdaptiveSync con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 144Hz, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP AI Camera e frontale integrato all’interno di un foro sul display (collocato in alto a sinistra), lettore di impronte digitali con innesto lungo il versante laterale, batteria da 5000mAh, connettività 5G e prezzo,c ome già sopra precisato, di 699 euro.

Chiaro che il lancio dello Xiaomi Mi 10T Pro sia ormai prossimo, e che, a questo punto, potrebbe davvero valere la pena aspettarlo date le specifiche tecniche (potete trovarle al completo in questo articolo dedicato) ed il prezzo che lo contraddistingueranno con ogni probabilità (non è per niente semplice trovare dispositivi di questo valore con un cartellino tanto esiguo). Qualora i rumors venissero confermati, sareste disposti ad acquistare lo Xiaomi Mi 10T Pro appena disponibile nel nostro mercato, ricordandovi che sarà accompagnato dalla versione base Xiaomi Mi 10T, in alcuni tratti molto simile al fratello maggiore, ad eccezione del sensore principale della fotocamera posteriore, che scenderà fino ai 64MP? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.