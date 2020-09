Sapevamo che gli Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro sarebbero arrivati in Europa, anche se il prezzo che si diceva sarebbe stato loro applicato (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato), con una base di partenza di 699 euro, non ci aveva fatto fare i salti di gioia. Per fortuna dalle pagine di ‘gsmarena.com‘ è arrivata una parziale smentita che vuole questi prossimi dispositivi un po’ più economici di quanto fossero parsi fino a pochi giorni fa. Lo Xiaomi Mi 10T, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal territorio tedesco, dovrebbe costare 499 euro, mentre 599 euro lo Xiaomi Mi 10T Pro. Potrebbe esserci anche un terzo modello, lo Xiaomi Mi 10T Lite, con prezzo di 329 euro.

Queste nuove cifre sono sì più basse rispetto a quelle trapelate nei giorni scorsi, anche se ugualmente non paragonabili agli importi aggressivi della generazione di un anno fa (sapevamo già non sarebbe stato possibile ripetersi per l’OEM, chiamato a migliorare di generazione in generazione i propri smartphone). Del resto il produttore cinese ce lo aveva già fatto intendere a partire dagli Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro: la questione potrebbe, quindi, replicarsi con i prossimi Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, che raccoglieranno l’eredità dei precedenti Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro, provando a diventare qualcosa di più rispetto a dei semplici rebrand dei dispositivi Redmi.

Non sarà quello che speravate potesse essere, ma probabilmente, per i motivi che abbiamo appena spiegato, potrebbe anche essere meglio così. Ormai è chiaro che faremo a breve termine la conoscenza degli Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro: bisognerà solo avere un altro po’ di pazienza prima di vederli finalmente lanciati, anche nei nostri negozi. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti è a vostra disposizione.