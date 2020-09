Lo Xiaomi MI 10T Pro è quest’oggi protagonista di nuovi render che lo ritraggono nell’elegante colorazione nera. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, lo smartphone si presenta, per quanto riguarda la parte posteriore, con un modulo fotografico dotato di un sensore primario da 108MP (le configurazioni degli altri due sensori non sono ancora state rese note). Lo schermo che lo contraddistinguerà sarà piatto con tecnologia OLED e frequenza di refresh rate a 144Hz.

Non sappiamo ancora darvi i dettagli relativi all’esatta diagonale del pannello. Il bordo destro del device sembra essere solcato dal bilanciere del volume; pare esserci anche un lettore di impronte digitali con collocazione laterale. Le indiscrezioni precedenti hanno rivelato circa la futura disponibilità dello Xiaomi Mi 10T Pro nelle colorazioni blu e bianco sfumato con effetto gradiente, mentre oggi, come sopra vi dicevamo, le immagini rendering ce lo mostrano in nero. Il device sembra essere dotato di un rivestimento posteriore in vetro, che gli dona quel tocco di eleganza in più.

Si ipotizza che lo Xiaomi Mi 10T Pro possa essere spinto dal processore Snapdragon 865 con 8GB di RAM, ed una batteria da 5000mAh, chiaramente compatibile con la tecnologia di ricarica rapida. Lo Xiaomi Mi 10T Pro sarà accompagnato da un modello base, di cui però si sa molto meno (la fotocamera posteriore dovrebbe restare tripla, ma con sensore principale da 64MP). Lo Xiaomi Mi 10T Pro, esattamente come il suo fratello minore, dovrebbe essere reso disponibile in Cina, come pure nei mercati internazionali. Per potersi sbilanciare oltre occorrerà sapere quando lo Xiaomi Mi 10T Pro potrebbe arrivare in Europa, e soprattutto a quale prezzo di vendita. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.