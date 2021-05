Si prospetta una settimana interessante all’insegna delle offerte Amazon: oggi 3 maggio in prima pagina troviamo il solito iPhone 12, che, da prodotto altamente desiderato, attesta il suo prezzo più basso intorno agli 839 euro, con consegna gratis in 1 giorno per gli abbonati Prime. Il risparmio è di 150 euro netti, con spedizione a casa del telefono senza costi aggiuntivi già per domani 4 maggio (ordinandolo entro poche ore). iPhone 12 verrà consegnato nella colorazione azzurra e nel taglio di memoria da 128GB (si tratta anche di un prodotto Amazon’s Choice, venduto e spedito dall’e-commerce).

iPhone 12 potrebbe anche non essere il tipo di dispositivo che stavate cercando (non tutti prediligono la mela morsicata): in questo caso, le offerte Amazon del 3 maggio interessano anche un altro telefono, lo Xiaomi Mi 10T Pro, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, nella colorazione Lunar Silver (argento). Parliamo, anche qui, di un prodotto Amazon’s Choice, venduto al prezzo di 407 euro (in luogo dei 599,90 euro iniziali). Il risparmio è di 192,90 euro. Lo Xiaomi Mi 10T Pro è disponibile da subito, con consegna più veloce compresa tra il 6 ed il 7 maggio. Segnaliamo, però, che il telefono è venduto e spedito da terzi, cosa che per qualcuno di voi potrebbe anche costituire un deterrente (mentre altri non si faranno nessun tipo di problema, a seconda dei casi). L’inserzione fa riferimento a versioni italiane, tedesche, francesi e spagnole: vi consigliamo di contattare il venditore prima di concludere l’acquisto per ottenere informazioni più precise sul tipo di dispositivo che state acquistando.

Le offerte Amazon di oggi 3 maggio non sono affatto male, come avete visto: protenderete per il mitico iPhone 12 o per il meno ordinario Xiaomi Mi 10T Pro? Lasciate un commento all’articolo per farcelo sapere attraverso il box qui sotto.