Finalmente ci siamo, dopo tutta una serie di indiscrezioni e di voci di corridoio incontrollate, Xiaomi è assolutamente pronta ad alzare il sipario su Mi 10T Series, nuova serie di smartphone della celebre compagnia cinese. E lo farà per altro molto presto, avendo scelto il 30 settembre come giorno più adatto per il grande evento. La conferma è arrivata con un cinguettio via Twitter, come potete verificare voi stessi poco più in basso in questo stesso articolo:

Per il momento, Xiaomi ha ufficializzato solo la data – e l’orario, fissato alle 14.00 in punto – della presentazione della nuova linea Mi 10T Series, ma grazie ai soliti leak è già possibile farsi un’idea ben precisa dei prossimi dispositivi. In rete, in particolare, si parla da tempo di almeno due modelli esistenti, vale a dire il Mi 10T e il Mi 10T Pro. Non si esclude comunque l’annuncio di una variante Lite, di cui non sono però trapelate informazioni. Dal punto di vista squisitamente estetico, dovremmo trovarci davanti smartphone molto simili tra loro, per un aspetto frontale minimale e in generale molto “pulito”. Questo grazie alla presenza di un foro nello schermo per la fotocamera frontale che pare piuttosto piccolo e concepito per essere quasi invisibile.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, pare che gli Xiaomi Mi 10T Series vanteranno un quadruplo quadrante dalla tradizionale forma rettangolare, ma con un layout leggermente diverso da quello della concorrenza. Si tratterebbe di un sensore principale posizionato nella parte alta più grande degli altri tre, più piccoli e accorpati sotto assieme al flash LED. Sotto la scocca troveremo per entrambi i modelli un SoC Snapdragon 865, mentre per il momento l’unica differenza rilevante tra Mi 10T e il Mi 10T Pro pare essere rappresentata dalla memoria. Il modello base dovrebbe vantarne una di 6 GB per la RAM e 256 GB di storage interno, mentre la versione Pro 8 GB di RAM e 256 GB di storage. A chiudere, il prezzo: rispettivamente 550 e 699 euro per quanto riguarda il mercato europeo.