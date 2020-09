Un concerto di Vasco Rossi a Trento nel 2021? La notizia è rimbalzata su varie testate e in vari post sui social. L’indiscrezione è esplosa dopo un moto di entusiasmo del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti che, in un comunicato diffuso su Facebook, aveva annunciato insieme al candidato sindaco Andrea Merler l’arrivo del rocker di Zocca nel capoluogo trentino.

Tuttavia la notizia è destinata a rientrare in quanto, per chiarire la vicenda, è intervenuta l’agenzia Intersuoni SRL nelle persone di Ettore Caretta e Fausto Bonfanti. Nella nota, pubblicata anche sul quotidiano locale Il Dolomiti, si legge che si tratta di un equivoco.

L’agenzia, infatti, spiega che il nome di Vasco Rossi era stato fatto insieme ad altri grandi nomi della musica italiana e internazionale come potenziali spettacoli che dovrebbero tenersi il prossimo anno – COVID permettendo – presso l’Area San Vincenzo di Mattarello destinata ai grandi eventi. I nomi erano stati consegnati alla Presidenza della Provincia di Trento e Fugatti si era detto entusiasta per la possibilità di avere Vasco Rossi in Trentino, un’eventualità che già si rivelerebbe come una delle manifestazioni più importanti della regione.

Tuttavia si tratta di un’ipotesi in quanto non esiste ancora una conferma dell’arrivo di Vasco Rossi a Trento nel 2021. L’indiscrezione, più precisamente, è venuta fuori al termine di una conferenza stampa tenutasi ieri, venerdì 11 settembre, sullo stato attuale dei contagi nel territorio. Una volta lanciato il messaggio dell’arrivo della rockstar italiana in Trentino l’agenzia è dunque intervenuta per mettere un freno. Qui il comunicato stampa dell’agenzia Intersuoni SRL.

“In merito alle voci che circolano relative alla possibile realizzazione di un concerto della rockstar Vasco Rossi in Trentino nel corso del 2021, comunichiamo che nei mesi scorsi abbiamo proposto alla Presidenza della Provincia di Trento una serie di grandi nomi italiani ed internazionali, in previsione di una sistemazione dell’area San Vincenzo di Mattarello da destinare alla realizzazione di grandi eventi e spettacoli. Quello di Vasco Rossi è uno dei nomi di cui si è discusso incontrando il gradimento del presidente Fugatti, ma al momento non c’è assolutamente nulla di confermato in merito alla concreta realizzazione di un concerto del Blasco, che sarebbe comunque l’evento musicale più importante mai realizzato in Trentino. Nel momento in cui dovessero esserci le condizioni per una conferma del concerto, sarà il management dell’artista di comune accordo con la Provincia di Trento e con Intersuoni a comunicare tutte le informazioni riguardanti l’evento”.

La Intersuoni SRL riferisce che nulla è sicuro, pur essendoci la possibilità, ma per avere un’eventuale conferma bisognerà attendere la comunicazione del management dell’artista, prima del quale si rimane nel dubbio. Il concerto di Vasco Rossi a Trento nel 2021, dunque, non è ancora confermato e per questo sia il rocker di Zocca che l’agenzia parlano di fake news.