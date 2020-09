Vasco Rossi incontra i fan a Zocca e condivide un post sui social per svelare le 3 “R” anti Covid-19: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni.

“Per me non temo niente”, ha scritto il Blasco nella giornata di ieri condividendo su Facebook alcuni scatti in compagnia dei suoi fan. Nell’estate 2020 senza musica, Vasco ha comunque incontrato alcuni dei sostenitori, quelli che quotidianamente si recano sotto casa sua, a Zocca.

Il Blasco trascorre ogni volta qualche minuto con loro, scatta foto e firma autografi, il tutto nella più totale sicurezza sia per se stesso che per gli altri. Mascherina sempre indossata nel modo corretto, sia per il Blasco che per i suoi sostenitori, nell’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza.

“In questa estate SENZA MUSICA (e sottolineo senza), ho incontrato centinaia e centinaia di fan venuti fin su a Zocca per vedermi”, racconta Vasco Rossi. “Non ho voluto sottrarmi anche se Zocca per me significa casa, la mia famiglia i miei amici d’infanzia e mia mamma”, spiega.

Il cantante poi dice di aver chiesto immediatamente ai suoi sostenitori di indossare sempre la mascherina per evitare di trasmettersi malauguratamente il virus.

“Per evitare di trasmettere malauguratamente anche a lei il Covid-19 ho chiesto sempre a tutti di indossare la mascherina. Ci siamo scambiati calore e affetto.. in sicurezza”, prosegue, prima di appellarsi al senso di responsabilità individuale che i suoi supporter hanno sempre dimostrato di avere, anche quando non era possibile osservare il metro di distanza tra gli uni e gli altri.

“Contavo sul senso di responsabilità e di rispetto per l’altro ..che i miei fan hanno dimostrato di avere in più di una occasione (..una fra tutte Modena Park). Avevo ragione, così è stato: quando arrivo davanti al cancello di casa mia a Zocca il colpo d’occhio è “assembramento da sotto palco”…Ma indossano tutti la mascherina come vuole la regola, all’aperto se non è possibile il distanziamento”, ha spiegato.

Vasco Rossi ha sottolineato, poi, quanto questo debba essere una regola di buon senso con lo scopo di contenere il contagio e di uscire al più presto dalla pandemia globale dovuta al Coronavirus.

Infine lascia le sue 3 R anti Covid-19!

“Una regola di buon senso che ha lo scopo di cercare di contenere il contagio, non toglie libertà di parola né di pensiero. Abbiamo seguito i consigli delle 3 “R” : Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri,Responsabilità per le tue azioni … Basta Poco!!!”